40 лет! Роналдинью отмечает юбилей. Праздник он встретит в тюрьме

21 марта 1980 года в Порту-Алегри родился Роналду де Асис Морейра. Сегодня Роналдинью, как знают его все любители спорта, празднует свой день рождения — ему исполняется 40 лет.

Роналдниью прославился игрой за такие клубы как «ПСЖ», «Барселона» и «Милан». Он дважды выигрывал чемпионат Испании, становился обладателем Суперкубка страны, чемпионом Италии, победителем Лиги чемпионов и Кубка Интертото.

В составе сборной Бразилии нападающий выиграл чемпионат мира-2002, Кубок конфедераций-2005 и Кубок Америки-1999.

Роналодинью — обладатель «Золотого мяча» (2005), вручаемого лучшему футболисту Европы. Лучший футболист мира по версии ФИФА в 2004 и 2005 годах.

После завершения карьеры футболист столкнулся с проблемами. В марте 2020 года он оказался в парагвайской тюрьме. Роналдинью и его брата Роберто арестовали в Парагвае после того, как они предъявили в аэропорту Асунсьона поддельные паспорта. Теперь они могут пробыть под стражей до шести месяцев.

Роналдинью: от лучшего футболиста мира до юбилея в парагвайской тюрьме