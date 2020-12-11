Понять и простить? Как ЦСКА проиграл в Загребе

У красно-синих еще одно поражение: 1:3 от «Динамо» в заключительном матче Лиги Европы

Лига Европы. 6-й тур. Группа K

«Динамо» З (Хорватия) — ЦСКА (Россия) — 3:1 (2:0)

Голы: Гвардиол, 28 (1:0). Оршич, 41 (2:0). Кастрати, 75 (3:0). Бистрович, 77 (3:1).

«Динамо «З (Хорватия): Ливакович, Теофиль-Катрин, Леовац (Перич, 21), Мохаррами, Гвардиол, Адеми (Франьич, 35), Маер (Толич, 78), Якич, Гавранович (Атьемвен, 78), Оршич (Чузе, 78), Кастрати.

ЦСКА (Россия): Акинфеев, Васин, Щенников (Гайч, 71), Дивеев (Карпов, 79), Ахметов (Тикнизян, 64), Обляков, Марадишвили, Бистрович, Зайнутдинов, Сигурдссон, Шкурин (Чалов, 63).

Предупреждения: Гавранович, 2. Обляков, 41. Васин, 51. Франьич, 81. Гайч, 85.

Судьи: Мартинш. Луиш Кампуш, Педру Алмейда (все — Португалия).

10 декабря. Загреб. Стадион «Максимир».

Выступление ЦСКА в текущем розыгрыше Лиги Европы — боль. Ни одной победы, слабая игра лидеров, а еще — проблемы, с которыми армейская команда не сталкивается в РПЛ. Во-первых, красно-синих подводит реализация: моменты создаются, но завершение не удается. Во-вторых, они не привыкли к интенсивному прессингу соперника, что было особенно заметно в матчах с «Вольфсбергом».

Шансы на плей-офф Лиги Европы ЦСКА потерял. Поэтому все силы брошены на чемпионат России, где армейцы участвуют в чемпионской гонке наравне с «Зенитом» и «Спартаком». Дома и везение не подводит, и прессинг требуется редко.

Потому тренеры выпустили такой состав на заключительный еврокубковый матч с «Динамо» из Загреба: с Васиным в центре обороны, Бистровичем — в полузащите, Шкуриным — в нападении. Когда вы еще такое увидите с первых минут?

Состав армейцев на финальный европейский матч сезона #ЗагребЦСКА pic.twitter.com/TA2lJUqtsF — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) December 10, 2020

В первом тайме у ЦСКА ни прессинга (слабое сопротивление в середине поля), ни контроля мяча (45% против 55%). Вместо этого редкие позиционные атаки и попытки длинно забросить мяч на габаритного Шкурина.

Что говорить об армейцах? Давайте лучше восхитимся «Динамо»!

Во-первых, интенсивным давлением хорватов. Почему ЦСКА сбивался на длинные передачи? Потому что короткие не удавались — вязли в агрессивном поведении хозяев.

Во-вторых, вариативностью в атаке. Редко применялись лонгболлы, чаще — переходы владения, и временами — разрезающие пасы в штрафную.

В-третьих, грамотным использованием своей сильной стороны — верховой борьбы. Вот гол Гвардиола после розыгрыша углового.

? Гол Йошко Гвардиола в ворота ЦСКА



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? Приложение «МАТЧ!» pic.twitter.com/6hSRnu3wfN — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 10, 2020

Вопрос лишь один: почему против высокорослого защитника (185 см) играл не самый габаритный Зайнутдинов (176 см)?

А вот гол Оршича, у которого еще и два попадания в каркас ворот.

? Мислав Оршич удвоил преимущество хорватской команды в первом тайме



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? Приложение «МАТЧ!» pic.twitter.com/4QUpNzQoTs — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 10, 2020

На этот раз верх проиграл Марадишвили.

Мало что изменилось во втором тайме в игре ЦСКА. Разве что вышедшие на замену Чалов и Тикнизян добавили темпа и коротких передач.

«Динамо» же успокоилось. Вместо интенсивного прессинга началась позиционная оборона по схеме 4-4-2. А еще стало чуть больше диагоналей и длинных передач. Последнее и привело к третьему голу в ворота красно-синих. Кастрати открылся между двумя игроками ЦСКА и принял передачу от Маера.

? Гол Лирима Кастрати в ворота армейцев#МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/b93Aq3AczA — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 10, 2020

К счастью, разгрома не случилось. Иронично, но армейцев спас хорват — Бистрович. Снова верх, но на этот раз в исполнении российской команды. Результативный кросс у Марадишвили. Затем — прием головой и удар Бистровича.

? «Динамо» Загреб пропустило свой первый гол в этом групповом этапе Лиги Европы. Кристиян Бистрович забил в ворота хорватской команды в концовке встречи.#МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/3yl42kkabP — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 10, 2020

Конечно, ЦСКА зарядился в концовке встречи. Сработала и психология: гол оживил атакующих футболистов армейцев — вспомните хотя бы момент Чалова! И дала о себе знать усталость оппонента — все же сказался интенсивный первый тайм.

Однако последние 10 минут — не лучшее оправдание для команды Виктора Гончаренко. Как и отсутствие ряда основных игроков. ЦСКА погорел на тех же самых проблемах: реализации и выходе из-под высокого прессинга.

Стоил ли простить армейцев за этот матч? Может быть, учитывая борьбу в чемпионате России. А за всю европейскую кампанию? Вряд ли. Гончаренко был прав. Это — катастрофа.