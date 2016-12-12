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"Зенит" - в Бельгию, "Ростов" - в Чехию, "Краснодар" - в Турцию. Все пары 1/16 финала Лиги Европы

Сегодня. Ньон. Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. Фото AFP
Сегодня. Ньон. Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. Фото AFP
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В Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы.

Жеребьевка свела в первом раунде плей-офф следующие пары:

"Атлетик" (Испания) - АПОЭЛ (Кипр)

"Легия" (Польша) - "Аякс" (Голландия)

"Андерлехт" (Бельгия) - "ЗЕНИТ" (Россия)

"Астра" (Румыния) - "Генк" (Бельгия)

"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Сент-Этьен" (Франция)

"Вильярреал" (Испания) - "Рома" (Италия)

"Лудогорец" (Болгария) - "Копенгаген" (Дания)

"Сельта" (Испания) - "Шахтер" Д (Украина)

"Олимпиакос" Пр (Греция) - "Османлыспор" (Турция)

"Гент" (Бельгия) - "Тоттенхэм" (Англия)

"РОСТОВ" (Россия) - "Спарта" П (Чехия)

"КРАСНОДАР" (Россия) - "Фенербахче" (Турция)

"Боруссия" М (Германия) - "Фиорентина" (Италия)

АЗ (Голландия) - "Лион" (Франция)

"Хапоэль" Б-Ш (Израиль) - "Бешикташ" (Турция)

ПАОК (Греция) - "Шальке" (Германия)

Первые матчи состоятся 16 февраля на полях команд, указанных в парах первыми, ответные - 23 февраля.

Финал турнира пройдет в шведском городе Сольна на стадионе "Френдс Арена" 24 мая.

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Какой российский клуб имеет наивысшие шансы на удачное выступление в плей-офф Лиги Европы?
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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 1/16 финала
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КОММЕНТАРИИ (81)
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Gogy

Шоколадка, а ты- бандеровец! Сиди тихо,недобиток, за тобой придут,фашистская твоя морда!

19:10

Басист

Гаттузо зол! === )) Можем забиться на интерес по паре тысяч, на ЛЕ и на чемп. В ЛЕ если выходим в 1/4 - моя победа, срезаемся раньше - твоя. В чемпе место пятое и выше - моя победа, шестое - расход, ниже шестого - твоя победа. Принимаешь?

18:48

trybachok

МачоМэн, думаю, он спокойно жить не может, осознавая, что ты его тренером не признаешь

18:24

Странник-777

Если кто-то думает, что Спарта проходная для Ростова, то он глубоко ошибается...

18:20

МачоМэн

если предатель Родины пройдёт Феенербахче (а я в это не верю), признаю его тренером.

18:13

Бармалей3000

Легко не будет всем нужен троффей

18:10

Гаттузо зол!

Басист /////Если вылетите в 1/16, то 4-6 может и займете. Пройдете дальше, будете бороться за 7-8. В ЛЕ максимум 1/8. Скорее срежетесь сразу. Играть зимой вам еще не приходилось. А отточенная игра в обороне требует игровой практики. Впрочем если вы в ЛЕ пройдете максимально далеко никто против не будет. В чемпе у вас будут большие проблемы. Сейчас к вам уже относятся намного серьезнее. Пятое место скорее будет чудом.

18:10

Басист

> Гаттузо зол! = Басист ////Ты конечно в эйфории ,как и все ростовские. Но интересно будет не это, а то ,где в итоге окажется Ростов по итогам сезона. В зоне вылета и вылетит из 1/16 сразу или лучше и выше. И это не шутка в твою сторону, а разумное понимание. Вот , когда пройдете этапы пути от ноунеймов ,тогда можно будет о чем-то говорить. А сейчас больше на понты похоже. ===== Элементы эйфории есть, да - но более-менее трезвой оценке они не помешают. Где мы окажемся по итогам сезона - я тебе и так скажу. Четвертое-шестое место в чемпе, при удаче - третье, в ЛЕ - от 1/4 финала. А ноунеймами мы уже не являемся. Почитай-ка интервью тренера Спарты на соседней ветке)

18:03

King's Bounty IIII

Гаттузо зол! Это убогое ничтожество шоколадный глаз нагло врет .что из Ростова ,он был своим пьяным папашей выкинут на трассу неизвестно где. но добрые люди подобрали, но к сожалению гены не обманешь, вырос вот такой вот опущенец. ______ Ты то своего папашу съел, закусывая хлебом из опилок. Вот так и выжил.

17:53

Гаттузо зол!

Это убогое ничтожество шоколадный глаз нагло врет .что из Ростова ,он был своим пьяным папашей выкинут на трассу неизвестно где. но добрые люди подобрали, но к сожалению гены не обманешь, вырос вот такой вот опущенец.

17:50

blue-white!

Усе клубы проходные, а как будет в действительности покажет время... Самый сложный соперник у Краснодара.

17:49

Exsorsist

.

17:48

Nevropatolog

Опять лимитчики обзавидовались.

17:48

Гаттузо зол!

сколько же дерьма якобы из ростова вылупилось за последний год. И все поголовно голубцы. Страшно за область. Там реально мор. Нормальных можно по пальцам пересчитать.

17:48

Exsorsist

-

17:48

Exsorsist

King's Bounty IIII Твоя мама хорошо играет на ней.

17:47

Критик

Можно жить и выигрывать турнир!

17:47

King's Bounty IIII

Гаттузо зол! красносссулинский выкидыш помяни своих беспутных родоков и подохни от браги! у-ха-ха. ________ ну ты то своих в блокаду сожрал !

17:47

Гаттузо зол!

красносссулинский выкидыш помяни своих беспутных родоков и подохни от браги! у-ха-ха.

17:46

King's Bounty IIII

Exsorsist Kirillyurrich Рот закрой проектный, и вспомни сколько бабла миллер отвалил в Европе за победы " The nit" над Баварией. Были продажми, продажными и остались. А кризис все расставил по своим местам. ________ Да, Упырь Юрич иди поиграй на кожаной флейте !

17:46

Гаттузо зол!

И да. Свиньям на ветке жеребьевки не место. Несут всякий бред. Ваша жеребьевка будет намного позже.

17:45

King's Bounty IIII

Гаттузо зол! __________ Котик золибой не ноу нэйм, а брендированный дик сакер !

17:44

PAPAZOL_

пойдёт

17:44

Exsorsist

Kirillyurrich Рот закрой проектный, и вспомни сколько бабла миллер отвалил в Европе за победы " The nit" над Баварией. Были продажми, продажными и остались. А кризис все расставил по своим местам.

17:44

thunderclap

Черданцев, как истинный спартач, ЛЕ вообще за турнир не считает. Так что слушайтесь своего лидера, ждите ЛЧ и помалкивайте в тряпочку.

17:40

Kirillyurrich

Exsorsist смешно, придурь, посмотри сколько твой сраптак матчей выиграл "проходя" в 1-2 кеч...

17:40

Гаттузо зол!

Басист ////Ты конечно в эйфории ,как и все ростовские. Но интересно будет не это, а то ,где в итоге окажется Ростов по итогам сезона. В зоне вылета и вылетит из 1/16 сразу или лучше и выше. И это не шутка в твою сторону, а разумное понимание. Вот , когда пройдете этапы пути от ноунеймов ,тогда можно будет о чем-то говорить. А сейчас больше на понты похоже. Я тебе больше скажу- мы сильнее, у вас кураж ,но он скоро закончится и надо будет доказывать состоятельность каждый сезон ,а вы уже сейчас о переносах канючите.

17:40

Kirillyurrich

Бен Ричардс ахах, клован, если уж ростов их прошел....посмотри табличку рфпл

17:39

igorvasilevich

С Начало нужно посмотреть, кто в команды придет и кто уйдет.

17:36

Exsorsist

-

17:36

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ