"Зенит" - в Бельгию, "Ростов" - в Чехию, "Краснодар" - в Турцию. Все пары 1/16 финала Лиги Европы

В Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы.
Жеребьевка свела в первом раунде плей-офф следующие пары:
"Атлетик" (Испания) - АПОЭЛ (Кипр)
"Легия" (Польша) - "Аякс" (Голландия)
"Андерлехт" (Бельгия) - "ЗЕНИТ" (Россия)
"Астра" (Румыния) - "Генк" (Бельгия)
"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Сент-Этьен" (Франция)
"Вильярреал" (Испания) - "Рома" (Италия)
"Лудогорец" (Болгария) - "Копенгаген" (Дания)
"Сельта" (Испания) - "Шахтер" Д (Украина)
"Олимпиакос" Пр (Греция) - "Османлыспор" (Турция)
"Гент" (Бельгия) - "Тоттенхэм" (Англия)
"РОСТОВ" (Россия) - "Спарта" П (Чехия)
"КРАСНОДАР" (Россия) - "Фенербахче" (Турция)
"Боруссия" М (Германия) - "Фиорентина" (Италия)
АЗ (Голландия) - "Лион" (Франция)
"Хапоэль" Б-Ш (Израиль) - "Бешикташ" (Турция)
ПАОК (Греция) - "Шальке" (Германия)
Первые матчи состоятся 16 февраля на полях команд, указанных в парах первыми, ответные - 23 февраля.
Финал турнира пройдет в шведском городе Сольна на стадионе "Френдс Арена" 24 мая.
Опрос
- Ростов
- Зенит СПб
- Манчестер Юнайтед
- Шальке
- Тоттенхэм
- Фенербахче (Футбол)
- Шахтер Дн
- Аякс
- Лион
- Атлетик
- Фиорентина
- Олимпиакос Пр (Футбол)
- Краснодар
- Спарта Пр
- Андерлехт
- Копенгаген
- Боруссия Менхенгладбах
- Бешикташ (Футбол)
- Сент-Этьен
- Генк
- Вильярреал
- ПАОК (Футбол)
- Легия
- Сельта
- АПОЭЛ
- Лудогорец
- Астра
- Османлыспор
Gogy
Шоколадка, а ты- бандеровец! Сиди тихо,недобиток, за тобой придут,фашистская твоя морда!
19:10
Басист
Гаттузо зол! === )) Можем забиться на интерес по паре тысяч, на ЛЕ и на чемп. В ЛЕ если выходим в 1/4 - моя победа, срезаемся раньше - твоя. В чемпе место пятое и выше - моя победа, шестое - расход, ниже шестого - твоя победа. Принимаешь?
18:48
trybachok
МачоМэн, думаю, он спокойно жить не может, осознавая, что ты его тренером не признаешь
18:24
Странник-777
Если кто-то думает, что Спарта проходная для Ростова, то он глубоко ошибается...
18:20
МачоМэн
если предатель Родины пройдёт Феенербахче (а я в это не верю), признаю его тренером.
18:13
Бармалей3000
Легко не будет всем нужен троффей
18:10
Гаттузо зол!
Басист /////Если вылетите в 1/16, то 4-6 может и займете. Пройдете дальше, будете бороться за 7-8. В ЛЕ максимум 1/8. Скорее срежетесь сразу. Играть зимой вам еще не приходилось. А отточенная игра в обороне требует игровой практики. Впрочем если вы в ЛЕ пройдете максимально далеко никто против не будет. В чемпе у вас будут большие проблемы. Сейчас к вам уже относятся намного серьезнее. Пятое место скорее будет чудом.
18:10
Басист
> Гаттузо зол! = Басист ////Ты конечно в эйфории ,как и все ростовские. Но интересно будет не это, а то ,где в итоге окажется Ростов по итогам сезона. В зоне вылета и вылетит из 1/16 сразу или лучше и выше. И это не шутка в твою сторону, а разумное понимание. Вот , когда пройдете этапы пути от ноунеймов ,тогда можно будет о чем-то говорить. А сейчас больше на понты похоже. ===== Элементы эйфории есть, да - но более-менее трезвой оценке они не помешают. Где мы окажемся по итогам сезона - я тебе и так скажу. Четвертое-шестое место в чемпе, при удаче - третье, в ЛЕ - от 1/4 финала. А ноунеймами мы уже не являемся. Почитай-ка интервью тренера Спарты на соседней ветке)
18:03
King's Bounty IIII
Гаттузо зол! Это убогое ничтожество шоколадный глаз нагло врет .что из Ростова ,он был своим пьяным папашей выкинут на трассу неизвестно где. но добрые люди подобрали, но к сожалению гены не обманешь, вырос вот такой вот опущенец. ______ Ты то своего папашу съел, закусывая хлебом из опилок. Вот так и выжил.
17:53
Гаттузо зол!
Это убогое ничтожество шоколадный глаз нагло врет .что из Ростова ,он был своим пьяным папашей выкинут на трассу неизвестно где. но добрые люди подобрали, но к сожалению гены не обманешь, вырос вот такой вот опущенец.
17:50
blue-white!
Усе клубы проходные, а как будет в действительности покажет время... Самый сложный соперник у Краснодара.
17:49
Exsorsist
.
17:48
Nevropatolog
Опять лимитчики обзавидовались.
17:48
Гаттузо зол!
сколько же дерьма якобы из ростова вылупилось за последний год. И все поголовно голубцы. Страшно за область. Там реально мор. Нормальных можно по пальцам пересчитать.
17:48
Exsorsist
-
17:48
Exsorsist
King's Bounty IIII Твоя мама хорошо играет на ней.
17:47
Критик
Можно жить и выигрывать турнир!
17:47
King's Bounty IIII
Гаттузо зол! красносссулинский выкидыш помяни своих беспутных родоков и подохни от браги! у-ха-ха. ________ ну ты то своих в блокаду сожрал !
17:47
Гаттузо зол!
красносссулинский выкидыш помяни своих беспутных родоков и подохни от браги! у-ха-ха.
17:46
King's Bounty IIII
Exsorsist Kirillyurrich Рот закрой проектный, и вспомни сколько бабла миллер отвалил в Европе за победы " The nit" над Баварией. Были продажми, продажными и остались. А кризис все расставил по своим местам. ________ Да, Упырь Юрич иди поиграй на кожаной флейте !
17:46
Гаттузо зол!
И да. Свиньям на ветке жеребьевки не место. Несут всякий бред. Ваша жеребьевка будет намного позже.
17:45
King's Bounty IIII
Гаттузо зол! __________ Котик золибой не ноу нэйм, а брендированный дик сакер !
17:44
PAPAZOL_
пойдёт
17:44
Exsorsist
Kirillyurrich Рот закрой проектный, и вспомни сколько бабла миллер отвалил в Европе за победы " The nit" над Баварией. Были продажми, продажными и остались. А кризис все расставил по своим местам.
17:44
thunderclap
Черданцев, как истинный спартач, ЛЕ вообще за турнир не считает. Так что слушайтесь своего лидера, ждите ЛЧ и помалкивайте в тряпочку.
17:40
Kirillyurrich
Exsorsist смешно, придурь, посмотри сколько твой сраптак матчей выиграл "проходя" в 1-2 кеч...
17:40
Гаттузо зол!
Басист ////Ты конечно в эйфории ,как и все ростовские. Но интересно будет не это, а то ,где в итоге окажется Ростов по итогам сезона. В зоне вылета и вылетит из 1/16 сразу или лучше и выше. И это не шутка в твою сторону, а разумное понимание. Вот , когда пройдете этапы пути от ноунеймов ,тогда можно будет о чем-то говорить. А сейчас больше на понты похоже. Я тебе больше скажу- мы сильнее, у вас кураж ,но он скоро закончится и надо будет доказывать состоятельность каждый сезон ,а вы уже сейчас о переносах канючите.
17:40
Kirillyurrich
Бен Ричардс ахах, клован, если уж ростов их прошел....посмотри табличку рфпл
17:39
igorvasilevich
С Начало нужно посмотреть, кто в команды придет и кто уйдет.
17:36
Exsorsist
-
17:36