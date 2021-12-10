Владелец «Легии» пожелал «Спартаку» удачи в плей-офф Лиги Европы

Владелец «Легии» Дариуш Миодуски прокомментировал «СЭ» итоги группового этапа Лиги Европы и поражение от «Спартака» (0:1).

— Очень сложная игра. Конечно, плохой исход для нас. Пропустили один мяч, в конце игры устали. Хочется пожелать удачи «Спартаку» в Лиге Европы. А мы будем думать уже о следующем сезоне в еврокубках.

— «Спартак» закончил групповой этап на первом месте. Что вы об этом думаете?

— Мы начали играть в группе так, что создалось ощущение — место «Легии» в группе выше. Сегодняшняя игра могла все изменить. Но это футбол, ничего не поделаешь.

«Легия» заняла последнее, 4-е место в группе C с 6 очками в 6 матчах. «Спартак» благодаря победе над польской командой в последнем туре занял первую строчку с 10 очками. Вторым стал «Наполи», на третьем месте — «Лестер».