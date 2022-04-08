Линдстрем считает, что «Айнтрахту» нужно было больше забивать «Барселоне»

Полузащитник «Айнтрахта» Йеспер Линдстрем прокомментировал ничью с «Барселоной» (1:1) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Здесь, на своем поле, мы отыграли хорошо. «Камп Ноу» — это отдельная история: каталонцы у себя дома очень сильны. Конечно, играя против фаворитов, у нас есть возможность использовать больше свободных зон на поле, включать для этого высокие скорости, что также очень хорошо для меня. Но нам нужно было забивать больше, особенно в первом тайме. 1:1 — конечно, хороший результат, но выиграть 1:0 было бы лучше. Тогда все было бы в наших руках», — цитирует пресс-служба УЕФА Линдстрема.

Ответный матч между «Айнтрахтом» и «Барселоной» пройдет через неделю, 14 апреля, в Барселоне. Начало встречи в 22.00 по московскому времени.