Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 02:07

Линдстрем считает, что «Айнтрахту» нужно было больше забивать «Барселоне»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Айнтрахта» Йеспер Линдстрем прокомментировал ничью с «Барселоной» (1:1) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Здесь, на своем поле, мы отыграли хорошо. «Камп Ноу» — это отдельная история: каталонцы у себя дома очень сильны. Конечно, играя против фаворитов, у нас есть возможность использовать больше свободных зон на поле, включать для этого высокие скорости, что также очень хорошо для меня. Но нам нужно было забивать больше, особенно в первом тайме. 1:1 — конечно, хороший результат, но выиграть 1:0 было бы лучше. Тогда все было бы в наших руках», — цитирует пресс-служба УЕФА Линдстрема.

Ответный матч между «Айнтрахтом» и «Барселоной» пройдет через неделю, 14 апреля, в Барселоне. Начало встречи в 22.00 по московскому времени.

Лига Европы. 1/4 финала
07 апр, 22:00. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Айнтрахт Ф
1:1
Барселона
Голы
Кнауфф, 48 (1:0), Торрес, 66 (1:1)
Айнтрахт Ф
Трапп Н`Дика Хинтереггер Тута Якич (Роде, 89) Соу Костич Камада (Туре, 80) Линдстрем (Хауге, 73) Борре (Ахе, 89) Кнауфф
Барселона
тер Штеген Пике (Лангле, 23) Араухо Жорди Альба Гарсия Бускетс Педри Гави (де Йонг, 62) Траоре (Дембеле, 62) Торрес Обамеянг
Предупреждения
Костич 45+2’, Тута 61’, Якич 82’  - 
Удаления
Тута 78’ (вторая ж.к)
Судьи
Йованович (Сербия)
Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2033427--frankfurt-vs-barcelona/
Футбол
Лига Европы УЕФА
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Барселона
0
Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Лучший женский бой в истории? Австралийские красавицы поразили мир бокса
Петр Ян безоговорочный фаворит в бою со Стерлингом, но так считают не все. Прогнозы на бой лучшего россиянина в UFC
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кнауфф, Ндомбеле, Муссо или Абель Руис претендуют на звание игрока недели в Лиге Европы
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости