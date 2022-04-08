Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 02:27

«Мы провели великолепный матч». Кнауфф — о ничьей «Айнтрахта» с «Барселоной»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Айнтрахта» Ансгар Кнауфф считает, что команда великолепно сыграла против «Барселоны» (1:1) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы. 20-летний немец забил единственный мяч своей команды.

«Мы провели великолепный матч. Каталонцы организовали красивый гол — тут не поспоришь. Все увидели, что мы способны соперничать с ними», — цитирует пресс-служба УЕФА Кнауффа.

Ответный матч между «Айнтрахтом» и «Барселоной» пройдет через неделю, 14 апреля, в Барселоне. Начало встречи в 22.00 по московскому времени.

Лига Европы. 1/4 финала
07 апр, 22:00. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Айнтрахт Ф
1:1
Барселона
Голы
Кнауфф, 48 (1:0), Торрес, 66 (1:1)
Айнтрахт Ф
Трапп Н`Дика Хинтереггер Тута Якич (Роде, 89) Соу Костич Камада (Туре, 80) Линдстрем (Хауге, 73) Борре (Ахе, 89) Кнауфф
Барселона
тер Штеген Пике (Лангле, 23) Араухо Жорди Альба Гарсия Бускетс Педри Гави (де Йонг, 62) Траоре (Дембеле, 62) Торрес Обамеянг
Предупреждения
Костич 45+2’, Тута 61’, Якич 82’  - 
Удаления
Тута 78’ (вторая ж.к)
Судьи
Йованович (Сербия)
Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2033427--frankfurt-vs-barcelona/
Лига Европы УЕФА
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Барселона
0
Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Лучший женский бой в истории? Австралийские красавицы поразили мир бокса
Петр Ян безоговорочный фаворит в бою со Стерлингом, но так считают не все. Прогнозы на бой лучшего россиянина в UFC
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Линдстрем считает, что «Айнтрахту» нужно было больше забивать «Барселоне»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости