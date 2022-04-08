«Мы провели великолепный матч». Кнауфф — о ничьей «Айнтрахта» с «Барселоной»

Полузащитник «Айнтрахта» Ансгар Кнауфф считает, что команда великолепно сыграла против «Барселоны» (1:1) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы. 20-летний немец забил единственный мяч своей команды.

«Мы провели великолепный матч. Каталонцы организовали красивый гол — тут не поспоришь. Все увидели, что мы способны соперничать с ними», — цитирует пресс-служба УЕФА Кнауффа.

Ответный матч между «Айнтрахтом» и «Барселоной» пройдет через неделю, 14 апреля, в Барселоне. Начало встречи в 22.00 по московскому времени.