Клеман рассказал, каким будет ответный матч «Монако» с «Байером»

Главный тренер «Монако» Филипп Клеман поделился ожиданиями от второго матча стыкового раунда Лиги Европы против «Байера». Первая игра прошла16 февраля и закончилась победой монегасков со счетом 3:2.

«Это будет другая игра. Теперь «Байеру» необходимо побеждать с разницей в два гола, чтобы пройти дальше, иначе будет дополнительное время, так что ситуация другая. Я надеюсь, что сегодняшний менталитет и наша игра побудит болельщиков прийти на стадион «Луи II», чтобы поддержать моих игроков. Очень важно, чтобы было много поддержки.

Я все еще ожидаю отличной игры, потому что вы могли видеть, что в «Байере» есть отличные игроки и отличная команда. Забить здесь три гола команде, у которой в последних пяти играх было четыре сухих матча — это нечто большое. Но мы должны оставаться сосредоточенными, сначала на «Бресте», а потом на «Байере», — приводит официальный сайт клуба слова Клемана.

Ответная игра между «Монако» и «Байером» пройдет 23 февраля на стадионе «Луи II». Начало — в 20.45 по московскому времени.