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Сегодня, 07:54

Сампаоли рассказал, за счет чего «Севилья» обыграла ПСВ

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Севильи» Фернандо Сампаоли прокомментировал победу над ПСВ (3:0) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

«У нас были разные моменты — в первом тайме мы доминировали, но затем было много моментов забить самим. Во второй половине ПСВ практически ничего не создали, и это большой плюс для нас. Некоторые эпизоды были даже лучше, чем в матче против «Мальорки». У нас было много гибкости в игре с мячом», — цитирует пресс-служба УЕФА Сампаоли.

Ответный матч состоится через неделю в Нидерландах — 23 февраля. Начало встречи — в 20.45 по московскому времени.

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Севилья
Хорхе Сампаоли
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