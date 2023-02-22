Главный тренер «Нанта» Комбуаре: «Если «Юве» проиграет нам в ЛЕ, они будут выглядеть смешно»

Главный тренер «Нанта» Антуан Комбуаре поделился ожиданиями от ответного матча с «Ювентусом» в стыковом раунде Лиги Европы.

«Завтра большая игра, особенно для «Ювентус», а не для нас. Потому что если «Юве» проиграет нам, они будут выглядеть смешно, в то время как мы будем бороться за выживание в лиге 1 и играть в четвертьфинале Кубка Франции против «Ланса», — приводит слова Комбуаре Instant Foot.

Ответная игра между «Нантом» и «Ювентусом» пройдет 23 февраля на стадионе «Божуар» во Франции. Начало — в 20.45 по московскому времени.