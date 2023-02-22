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Сегодня, 17:58

Варан поделился ожиданиями от ответного матча с «Барселоной» в Лиге Европы

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан поделился ожиданиями от ответного матча стыкового раунда Лиги Европы против «Барселоны».

Первая игра между командами завершилась со счетом 2:2.

«Первый матч был игрой высокого уровня, между двумя открытыми командами, которые высоко и интенсивно прессинговали. Мы могли забить больше голов. В преддверии второго матча мы знаем, как хотим играть. И что должны делать это со страстью, дисциплиной и убежденностью. Мы готовы к этому вызову. Если «МЮ» хочет победить, то должен быть на высоте. У «Барсы» очень сильный состав. Я не знаю, каким будет подход Хави. Мы готовы отдать все силы и сыграть так же или даже лучше, чем в первом матче», — приводит слова Варана Sport.es.

Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Барселоной» состоится 23 февраля. Начало — в 23.00 мск.

Источник: Sport.es
Рафаэль Варан
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ФК Барселона
ФК Манчестер Юнайтед
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