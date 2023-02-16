Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 23:30

Хави: «В эпизоде с попаданием мяча в руку Фреду пенальти очевидный»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер «Барселоны» Хави подвел прокомментировал результат первого матча стыкового раунда Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» (2:2).

«Равный матч. Мы встречались с отличной командой — очень трудолюбивой и физически крепкой, хорошо знающей, как надо бороться. Но было чувство, что мы можем забить победный гол. Жаль, что не удалось.

Теперь все решится на «Олд Траффорд». Мы поедем туда за путевкой в следующий раунд.

Порой нам тяжело было вывести мяч вперед, но в целом мы справились. Также мы хорошо прессинговали после потери мяча, но у «МЮ» отличные футболисты, принимающие правильные решения.

Я считаю, что в эпизоде с попаданием мяча в руку Фреду пенальти очевидный. После матча подошел к судье и сказал о том, что это был явный пенальти. Таково мое мнение, но оно ничего не изменит.

Мы хотели выиграть и имели отличную возможность в конце матча», — цитирует Хави Marca.

Ответный матч стыкового раунда Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Барселона» состоится 23 февраля в Англии.

Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
ФК Манчестер Юнайтед
0
Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Халк могуч даже в 36: экс-форвард «Зенита» разрывает бразильскую лигу голами со штрафных
Допингер или жертва? Загадка олимпийского чемпиона по тяжелой атлетике Тараненко
Домнина впервые рассказала о лечении Костомарова
ЕП не поддержал резолюцию по Украине с призывом к миру и переговорам
ВС России уничтожили на донецком направлении 135 военнослужащих ВСУ
Ограничения на снятие наличной валюты в России продлят после 9 марта
Материалы сюжета: Лига Европы: первый раунд плей-офф — пары и расписание
Серхи Роберто о матче с «Манчестер Юнайтед»: «Лучше ничья, чем поражение»
Вратарь «Байера» Градецки стал автором курьезного автогола в матче с «Монако»
Тен Хаг: «Если ответная игра будет такой же, все захотят ее увидеть»
Скоулз о матче «Барселона» — «Манчестер Юнайтед»: «Это было просто великолепно»
«Барса» и «МЮ» устроили шоу уровня Лиги чемпионов. Сочная ничья на «Камп Ноу»
«Аякс» и «Унион» сыграли вничью, «Рома» проиграла «Зальцбургу» в матче Лиги Европы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тен Хаг: «Если ответная игра будет такой же, все захотят ее увидеть»

Вратарь «Байера» Градецки стал автором курьезного автогола в матче с «Монако»
Новости
RSS RSS
Все новости