Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 23:22

Тен Хаг: «Если ответная игра будет такой же, все захотят ее увидеть»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил игру команды в первом матче стыкового раунда Лиги Европы против «Барселоны» (2:2).

«Думаю, мы диктовали ход игры, если не считать, может быть, 15 минут в первом тайме. У нас были некоторые трудности, но в остальном мы диктовали игру, и у нас было так много моментов.

Я был немного разочарован тем, что к перерыву счет был 0:0, потому что мы должны были забивать, а те возможности, которые были у соперника, мы создали сами. Но я думаю, что это была отличная игра. Две атакующие команды. Я действительно наслаждался игрой. В итоге она закончилась со счетом 2:2, и мы должны закончить дело на «Олд Траффорд».

Конечно, я определенно отдаю должное Рэшфорду, потому что он в отличной форме, но вся команда выступила хорошо. Я думаю, что это было действительно хорошее командное выступление.

Ответный матч? Если игра будет такой же, я могу себе представить, что все захотят ее увидеть», — цитирует тренера BBC.

Ответный матч стыкового раунда Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Барселона» состоится 23 февраля в Англии.

ФК Барселона
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
0
Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Халк могуч даже в 36: экс-форвард «Зенита» разрывает бразильскую лигу голами со штрафных
Допингер или жертва? Загадка олимпийского чемпиона по тяжелой атлетике Тараненко
Домнина впервые рассказала о лечении Костомарова
ЕП не поддержал резолюцию по Украине с призывом к миру и переговорам
ВС России уничтожили на донецком направлении 135 военнослужащих ВСУ
Ограничения на снятие наличной валюты в России продлят после 9 марта
Материалы сюжета: Лига Европы: первый раунд плей-офф — пары и расписание
Скоулз о матче «Барселона» — «Манчестер Юнайтед»: «Это было просто великолепно»
«Барса» и «МЮ» устроили шоу уровня Лиги чемпионов. Сочная ничья на «Камп Ноу»
«Аякс» и «Унион» сыграли вничью, «Рома» проиграла «Зальцбургу» в матче Лиги Европы
«Барселона» сыграла вничью с «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги Европы
«Барселона» — «Манчестер Юнайтед»: Рафинья сравнял счет
Гави пропустит ответный матч «Барселоны» против «Манчестер Юнайтед»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Скоулз о матче «Барселона» — «Манчестер Юнайтед»: «Это было просто великолепно»

Хави: «В эпизоде с попаданием мяча в руку Фреду пенальти очевидный»
Новости
RSS RSS
Все новости