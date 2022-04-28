Нобл надеется выиграть Лигу Европы

Капитан «Вест Хэма» Марк Нобл перед матчем 1/2 финала Лиги Европы против «Айнтрахта» признался, что хочет выиграть турнир.

«Я совру, если скажу, что не думаю о трофее. Все хотят завоевать трофей. Победа в Лиге Европы стала бы прекрасным окончанием этого невероятного сезона», — цитирует пресс-служба УЕФА Нобла.

Первый матч 1/2 финала между «Вест Хэмом» и «Айнтрахтом» состоится сегодня, 28 апреля, в Лондоне. Ответная игра пройдет в Германии через неделю.

Ранее появилась информация, что 34-летний Нобл завершит карьеру по окончании сезона.