"Гент" забил 6 голов "Вииторулу" Хаджи в Лиге Европы. Яремчук сделал дубль

"Гент" разгромил "Вииторул" в первом матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы. Дубль в составе бельгийцев оформил форвард сборной Украины Роман Яремчук. "Вииторул" возглавляет знаменитый румынский специалист Георге Хаджи.

Из других результатов примечательны победы "Люцерна" и "Витории Гимарайнш" над "Клаксвиком" и "Женесс Эшем" со счетом 1:0. Швейцарский и португальский клубы смогли вырвать победы над фарерцами и люксембуржцами только в добавленное ко второму тайму время.

Ответные игры состоятся 1 августа.

Лига Европы

2-й отборочный раунд

Первые матчи

"Люцерн" (Швейцария) - "Клаксвик" (Фарерские Острова) - 1:0 (0:0)

Гол: Шнойвли, 90+3.

АЗ (Голландия) - "Хеккен" (Швеция) - 0:0

ДАК (Словакия) - "Атромитос" (Греция) - 1:2 (1:2)

Голы: Умбидес, 20 (0:1). Вида, 35 (1:1). Манусос, 43 (1:2).

"Гент" (Бельгия) - "Вииторул" (Румыния) - 6:3 (5:1)

Голы: Асаре, 4 (1:0). Деягере, 13 (2:0). Младен, 21 (2:1). Кубо, 35 (3:1). Яремчук, 42 - с пенальти (4:1). Кубо, 45 (5:1). Яремчук, 50 (6:1). Цыру, 56 (6:2). Цыру, 61 (6:3).

"Арис" (Греция) - АЕЛ (Кипр) - 0:0

"Женесс Эш" (Люксембург) - "Витория Гимарайнш" (Португалия) - 0:1 (0:0)

Гол: Амоа, 90+4.