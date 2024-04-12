Де Росси: «Рома» может допускать ошибки, но мы верим в то, что мы делаем»

Главный тренер «Ромы» Даниэле Де Росси прокомментировал победу над «Миланом» (1:0) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Мы можем допускать ошибки, но мы верим в то, что мы делаем. Ребята были на высоте. Они приложили максимум усилий сегодня. Мы очень уверенно и спокойно играли с мячом. Я очень рад», — цитирует пресс-служба УЕФА Де Росси.

Ответная встреча состоится 18 апреля в Риме. Начало — в 22.00 по московскому времени.