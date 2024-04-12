Де Роон: «Победа со счетом 3:0 на «Энфилде» — историческая»

Полузащитник «Аталанты» Мартен де Роон прокомментировал победу над «Ливерпулем» (3:0) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Это была идеальная командная игра, всего состава. Мы много создавали и много прессинговали. Победа со счетом 3:0 на «Энфилде» — историческая. В одной-двух ситуациях нам повезло, но мы хорошо держали оборону всей командой», — цитирует пресс-служба УЕФА де Роона.

Ответный матч между «Аталантой» и «Ливерпулем» пройдет 18 апреля в Бергамо (Италия). Начало — в 22.00 по московскому времени.