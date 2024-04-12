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Сегодня, 04:18

Де Роон: «Победа со счетом 3:0 на «Энфилде» — историческая»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Аталанты» Мартен де Роон прокомментировал победу над «Ливерпулем» (3:0) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Это была идеальная командная игра, всего состава. Мы много создавали и много прессинговали. Победа со счетом 3:0 на «Энфилде» — историческая. В одной-двух ситуациях нам повезло, но мы хорошо держали оборону всей командой», — цитирует пресс-служба УЕФА де Роона.

Ответный матч между «Аталантой» и «Ливерпулем» пройдет 18 апреля в Бергамо (Италия). Начало — в 22.00 по московскому времени.

Футболисты &laquo;Аталанты&raquo; празднуют победу над &laquo;Ливерпулем&raquo;. Фантастика: «Ливерпуль» разгромлен на «Энфилде»! Миранчук тоже прикоснулся к победе «Аталанты» — на пять минут
Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2040517--liverpool-vs-atalanta/
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