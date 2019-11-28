ЦСКА и «Лудогорец» назвали стартовые составы
28 ноября 2019, 19:36
Стали известны стартовые составы на матч Лиги Европы ЦСКА — «Лудогорец».
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Карпов, Дивеев, Магнуссон, Кучаев, Обляков, Бистрович, Сигурдссон, Влашич, Чалов.
«Лудогорец»: Илиев, Сисинью, Григоре, Терзиев, Недялков, Марселинью, Баджи, Анисе Абель, Вандерсон, Кешерю, Лукоки.
Состав армейцев на матч #ЦСКАлудогорец! pic.twitter.com/hZCuSePwkj— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) November 28, 2019
Матч начнется в 20.55 по московскому времени.
Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 5-й тур
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