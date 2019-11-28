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ЦСКА и «Лудогорец» назвали стартовые составы

28 ноября 2019, 19:36
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Стали известны стартовые составы на матч Лиги Европы ЦСКА — «Лудогорец».

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Карпов, Дивеев, Магнуссон, Кучаев, Обляков, Бистрович, Сигурдссон, Влашич, Чалов.

«Лудогорец»: Илиев, Сисинью, Григоре, Терзиев, Недялков, Марселинью, Баджи, Анисе Абель, Вандерсон, Кешерю, Лукоки.

Матч начнется в 20.55 по московскому времени.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 5-й тур




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