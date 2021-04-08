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«Вильярреал» обыграл загребское «Динамо» в Лиге Европы

8 апреля 2021, 23:57
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В первом матче 1/4 финала Лиги Европы «Вильярреал» на выезде победил загребское «Динамо» (1:0).

Единственный мяч забил с пенальти Херард Морено. Ответный матч состоится 15 апреля.

Лига Европы

1/4 финала

Первый матч

«Динамо З» (Хорватия) — «Вильярреал» (Испания) — 0:1 (0:1)

Гол: Х.Морено, 44 — с пенальти.

«Динамо З»: Ливакович, Теофиль-Катрин, Ристовски, Лауритсен, Гвардиол (Леовац, 71), Адеми, Иванушец, Маер (Толич, 82), Якич (Петкович, 61), Оршич (Франьич, 82), Атьемвен (Кастрати, 61).

«Вильярреал»: Рульи, Альбиоль, Педраса, Пау Торрес, Фойт, Парехо, Капуэ, Тригерос (Пенья, 86), Бакка (Пако Алькасер, 46), Х.Морено, Чиквуэзе (Мойсес Гомес, 69).

Предупреждение: Х.Морено, 76.

Судья: Зиберт (Германия).

8 апреля. Загреб. Стадион «Максимир»

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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