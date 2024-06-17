Безымянный кролик, герой детской сказки и дьяволенок. Рейтинг талисманов чемпионатов Европы

Вспоминаем всех маскотов.

Любой большой турнир — это не только голы, очки, секунды, но и во многом то, что его окружает. Новая модель мяча, официальная (или неофициальная) песня, которая становится хитом и несется из каждого утюга, заставка перед началом трансляции — все это неотъемлемые элементы футбольного шоу.

Как, разумеется, и талисманы. Какие-то получаются успешными и популярными, становясь частью футбольной массовой культуры, другие забываются сразу после турнира. Ниже — наш абсолютно субъективный рейтинг маскотов с чемпионатов Европы. Пожалуйста, не нужно воспринимать его всерьез, задача этого текста — просто немного развлечь и погрузить в атмосферу предвкушения большого турнира.

Талисман Евро-2024 медвежонок Альберт. Фото AFP

Вне конкурса. Медвежонок Альберт

Талисман ЧЕ-2024 — забавный медвежонок Альберт (имя, кстати, ему выбрали школьники со всей Европы в рамках специальной программы УЕФА). До старта турнира иногда трудно понять, насколько удачным получится маскот, но в данном случае кажется, что это точно не провал: организаторы не стали придумывать ничего экзотического, а в данном случае это уже половина дела.

Вячеслав Колосков и талисман Евро-1992 Кролик. Фото Александр Федоров, «СЭ»

11. Кролик, просто кролик

ЧЕ-1992 в Швеции запомнился сенсационной победой сборной Дании, которой вообще не должно было быть на турнире. А также жуткой травмой защитника скандинавов Хенрика Андерсена, которому в полуфинале случайно разворотил колено Марко ван Бастен. Великий нападающий так расстроился, что смазал послематчевый пенальти. Ну и, конечно, печальной памяти матчем сборной СНГ с Шотландией. После стоических ничьих с Германией и Голландией команде Анатолия Бышовца для выхода в полуфинал нужно было в заключительном матче группового этапа просто обыграть уже ни на что не претендовавших островитян. Закончилось все грустно — 0:3.

А вот с талисманом вышла беда. Шведские организаторы, похоже, просто плюнули на это и заимствовали маскота с ЧЕ-1988, только поменяв цвета на желто-синие. Даже с именем заморачиваться не стали — кролика так и назвали — Кролик. За плагиат и наплевательство — позорное последнее место.

Талисман Евро-2020 мальчик-фристайлер Скиллзи. Фото Getty Images

10. Фристайлер Скиллзи

ЧЕ-2020 еще свеж в памяти, тем более что судьба у турнира получилась трудной, а организационных проблем было хоть отбавляй. Но во многом чиновники из УЕФА, решившие размазать чемпионат по всему континенту, виноваты сами.

Одним из жертв такого решения стал талисман, изначально не имевший никакой привязки к национальному колориту. В итоге мальчик-фристайлер Скиллзи получился совершенно безликим и незапоминающимся. Его не то что забыли на следующий день после финала — о нем, кажется, не знали с самого начала.

Талисман Евро-2016 мальчик Супер-Виктор. Фото Global Look Press

9. Мальчик Супер-Виктор

В принципе, все то же самое можно сказать и о мальчике Супер-Викторе, или просто Викторе, с Евро-2016. Вполне объяснимо и логично, что после ЧЕ-1984 и ЧМ-1998 французам надоело эксплуатировать петушиную тему — в смысле делать талисманами галльских петухов, но вот попытка придумать что-то новое явно не удалась. Как и в принципе организация турнира в целом. Хотя футбол был неплохой, а исландское «Ху!» запомнилось надолго.

Талисманы Евро-2008 Трикс и Фликс. Фото Getty Images

8. Трикс и Фликс

Если что, эти ребята — загадочные близнецы с Альп. Конечно, ЧЕ-2008 — навсегда в наших сердцах и нашей памяти. Как забыть те июньские ночи 16 лет назад? Впечатывающее в асфальт «Роман Широков — это не уровень сборной» от Виктора Гусева и тот самый комментарий жизни от Георгия Черданцева.

А ведь были еще совершенно чумовая Турция с ее железным характером и чудо-камбэками и начало великой эры Испании.

Но вот с талисманами вышло не очень. Смутно помнил, что были, кажется, какие-то антропоморфы. Ну да, так и оказалось. Не полный провал, как Скиллзи, но и ничего выдающегося.

Талисман Евро-2004 мальчик Кинаш. Фото Getty Images

7. Мальчик Кинаш

Кинаш — один из многих мальчишек, гоняющих мяч по всей Португалии и мечтающий о большой карьере. Но вообще с ЧЕ-2004 намного лучше запомнился совершенно безумный мяч «Ротейру» серебристой расцветки — те, кто когда-нибудь им играл, сразу поймут, о чем речь. Песня от Нелли Фуртадо тоже была вполне ничего.

В общем, Криштиану Роналду среди талисманов из Кинаша не вышло. Вполне себе крепкий середнячок.

6. Петух Пено

Имя Пено, если что, — это сокращенно-сленговое от «пенальти». Довольно ироничный ход от организаторов ЧЕ-1984, если учесть, что два года назад, на ЧМ-1982, Франция проиграла Германии в одном из самых великих матчей в истории больших турниров как раз в серии 11-метровых.

С другой стороны, со своей задачей — принести удачу — симпатично-мультяшный пернатый справился на все сто: Франция выиграла домашний турнир, отыгравшись за все прошлые досадные неудачи. Ну и во многом именно с Пено был срисован маскот ЧМ-1998 — петух Футикс.

Талисманы Евро-2012 Славко и Славек. Фото Getty Images

5. Славко и Славек

С антропоморфными маскотами всегда сложно — достаточно посмотреть предыдущие строчки рейтинга. Всегда больше шансов, что публике зайдет симпатичная зверушка. Но Славко и Славек — маскоты ЧЕ-2012 в Польше и на Украине — редкое исключение и получились довольно симпатичными.

Организаторы особенно выделяли их прически. «Мне особенно нравятся их волосы. 40 лет назад у меня была примерно такая же стрижка», — шутил тогдашний глава польской федерации футбола Гжегож Лято. А болельщиков призывали ставить такие же ирокезы и красить их в цвета национального флага.

4. Пиноккио

Талисман ЧЕ-1980 — первый официальный маскот Евро, и организаторы достойны высокого места в рейтинге хотя бы из-за самоиронии. Она, на мой взгляд, нужна в немалом количестве, чтобы сделать официальным талисманом турнира Пиноккио — деревянную игрушку, выстроганную из полена. Да-да, героя той самой сказки, которую в России перевел и адаптировал Алексей Толстой. Нам должно быть вдвойне смешно, ведь в российской футбольной культуре буратино называют не самых техничных игроков.

Талисман Евро-1996 львенок Голиаф. Фото Global Look Press

3. Львенок Голиаф

В принципе, Голиаф с ЧЕ-1996 — идеальный маскот. Симпатичная зверушка, имеющая вполне очевидную смысловую связь со страной-организатором и ее культурой: лев изображен на гербе Англии, а сборную страны называют командой трех львов.

Но есть пара смущающих недостатков. Во-первых, Голиаф — это прямой потомок львенка Вилли, который был талисманом ЧМ-1966, также проходившего в Англии. Так что сильно заморачиваться организаторы Евро-1996 не стали. Но, положим, это было сделано в рамках концепции Football coming home («футбол возвращается домой», — в переводе с английского), и Голиаф как раз и должен вызывать эти ассоциации. Но вот имя... Это второй нюанс, который смущает. Библейский Голиаф был не самым симпатичным персонажем, да и кончил плохо.

Талисман Евро-2000 Бенилакки. Фото Getty Images

2. Львенок/дьяволенок Бенилакки

ЧЕ-2000 был первым крупным футбольным турниром, который организовывали и принимали сразу две страны — Бельгия и Нидерланды. Так что перед создателями маскота стояла непростая задача — отразить это в их творении. И получилось весьма достойно. Бенилакки — помесь львенка и дьяволенка, выбранная из почти пяти тысяч других претендентов. Лев — как герб Нидерландов, который красуется на форме сборной страны, ну а «Красные дьяволы» — прозвище сборной Бельгии.

Имя Бенилакки (Benelucky) — с одной стороны, аллюзия на Бенилюкс. С другой, это комбинация латинского bene (то есть «хороший») и английского luck — «удача».

В общем, Бенилакки сочетает в себе все необходимые компоненты — и отсылку к национальному колориту, и игру слов в имени, и удачное визуальное исполнение.

Талисман Евро-1988 заяц Берни. Фото Getty Images

1. Заяц Берни

Но первое место в нашем рейтинге все же достается зайцу Берни с ЧЕ-1988. Организаторы турнира из Германии решили отойти от шаблона и сделать талисманом не национальное или изображенное на гербе животное или птицу (могли бы, например, создать милого орленка), а выдумать нового героя. И у них это получилось на порядок лучше, чем у креативщиков из 2000-х и 2010-х с их непонятными мальчиками. Второй разрыв шаблона — имя Берни, тоже не вполне немецкое. Замысел был в том, что в городе Берн тогда располагалась штаб-квартира УЕФА, плюс именно в Берне Германия выиграла финал ЧМ-1954 у Венгрии.

Берни стал настолько успешен и популярен, что четыре года спустя организаторы ЧЕ-1992 просто взяли то же изображение зайца, но одели его в форму шведских цветов. А перед ЧМ-2006 была целая кампания за то, чтобы сделать Берни талисманом турнира. Успехом, правда, она не увенчалась, но сам факт говорит о многом.