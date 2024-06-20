Футбол
Евро
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 11:30

Роналду пробирался через кусты ради автографа фанату. Тот превратил роспись в татуировку

Криштиану Роналду пробрался через кусты ради автографа фанату
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Криштиану Роналду пробрался через кусты, чтобы дать автограф болельщику
Криштиану Роналду пробрался через кусты, чтобы дать автограф болельщику.
Фото Соцсети
Памятный момент.

Экс-звезда «МЮ», «Реала» и «Ювентуса», 39-летний форвард Криштиану Роналду сейчас редкий гость в Европе. Португалец уже больше года выступает в Саудовской Аравии за местный «Аль-Наср», поэтому у многочисленной армии его поклонников почти нет шансов на личную встречу.

Криштиану Роналду в&nbsp;матче Португалия&nbsp;&mdash; Чехия (2:1). Роналду и Пепе вошли в историю, а волевую победу Португалии принес юный талант

Однако Евро-2024 стал отличной возможностью наконец-то увидеть Криштиану вживую, а не по ТВ. Для этого в ход идут любые возможности — от посещения публичных тренировок сборной Португалии до поиска игрока по всей Германии.

Иногда «охота на Роналду» проходит некрасиво. Еще в первый день Евро у Португалии прошла публичная тренировка, которую посетили 8 тысяч зрителей. Однако событие было омрачено вторжением на поле 12 человек, искавших встречи с Криштиану. Одному даже удалось заключить португальца в объятия, но продолжалось это недолго.

Болельщики сборной Португалии
Болельщики сборной Португалии.
Фото AFP

После этого нашлось место для более миролюбивой ситуации. Небольшая группа поклонников подкараулила Роналду на тренировочной базе накануне игры с Чехией. Три человека ждали за решетчатым забором и вряд ли надеялись на встречу, потому что со стороны футболистов забор был дополнительно отделен кустами.

Но Роналду не обратил на это внимание — пятикратный обладатель «Золотого мяча» пробрался через заросли, после чего взял у поклонников телефон и сделал селфи. Потом раздал автографы и ушел готовиться к матчу.

Криштиану Роналду бьет по&nbsp;воротам в&nbsp;матче Португалия&nbsp;&mdash; Чехия (2:1). Роналду в тени партнеров по атаке в сборной. Теперь Португалия может справляться и без него?

Забавно, но история получила продолжение. Через пару дней после того, как про Роналду и кусты написали в медиа, один из болельщиков поделился другой фотографией. Оказывается, фанат превратил автограф Криштиану в татуировку, набив рисунок прямо по контуру росписи португальца. Память на всю жизнь!

Болельщик сделал татуировку из автографа Криштиану Роналду.
Фото Соцсети

Чемпионат Европы в Германии стал для Роналду шестым в карьере — это мировой рекорд. На этом Евро Криштиану пока не отметился голевыми действиями.

Криштиану Роналду
Футбол
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
4
4
Читайте также
«Эдмонтон» победил «Флориду» в пятом матче финала
Фанаты устроили несколько драк на Евро-2024 в Германии
Под Новосибирском против пары возбудили дело об истязаниях и убийстве ребенка
Вспыльчив, похож на охранника, не обещает титулов и молчит про Джикию и Промеса. Что произошло на презентации Деяна Станковича в «Спартаке»
Aurus Путина вызвал ажиотаж во Вьетнаме
Против жительницы Хабаровска возбудили уголовное дело о госизмене
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: Евро 2024, групповой турнир: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Вратарь ЦСКА Шайхутдинов — о первом туре Евро: «Англия очень разочаровала — ожидал от нее большего»
Испания — Италия: статистика матчей и результаты личных встреч
Тренер «Локомотива» Галактионов рассказал, что следит за Евро-2024
Голкипер сборной Шотландии Ганн доволен матчем против Швейцарии
Дания — Англия: статистика матчей и результаты личных встреч
Нойер поделился эмоциями от игры сборной Германии на Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Седьмой день Евро-2024: балканское дерби и классическое противостояние Испании и Италии

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости