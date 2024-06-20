Роналду пробирался через кусты ради автографа фанату. Тот превратил роспись в татуировку

Памятный момент.

Экс-звезда «МЮ», «Реала» и «Ювентуса», 39-летний форвард Криштиану Роналду сейчас редкий гость в Европе. Португалец уже больше года выступает в Саудовской Аравии за местный «Аль-Наср», поэтому у многочисленной армии его поклонников почти нет шансов на личную встречу.

Однако Евро-2024 стал отличной возможностью наконец-то увидеть Криштиану вживую, а не по ТВ. Для этого в ход идут любые возможности — от посещения публичных тренировок сборной Португалии до поиска игрока по всей Германии.

Иногда «охота на Роналду» проходит некрасиво. Еще в первый день Евро у Португалии прошла публичная тренировка, которую посетили 8 тысяч зрителей. Однако событие было омрачено вторжением на поле 12 человек, искавших встречи с Криштиану. Одному даже удалось заключить португальца в объятия, но продолжалось это недолго.

Болельщики сборной Португалии. Фото AFP

После этого нашлось место для более миролюбивой ситуации. Небольшая группа поклонников подкараулила Роналду на тренировочной базе накануне игры с Чехией. Три человека ждали за решетчатым забором и вряд ли надеялись на встречу, потому что со стороны футболистов забор был дополнительно отделен кустами.

Но Роналду не обратил на это внимание — пятикратный обладатель «Золотого мяча» пробрался через заросли, после чего взял у поклонников телефон и сделал селфи. Потом раздал автографы и ушел готовиться к матчу.

Забавно, но история получила продолжение. Через пару дней после того, как про Роналду и кусты написали в медиа, один из болельщиков поделился другой фотографией. Оказывается, фанат превратил автограф Криштиану в татуировку, набив рисунок прямо по контуру росписи португальца. Память на всю жизнь!

Болельщик сделал татуировку из автографа Криштиану Роналду. Фото Соцсети

Чемпионат Европы в Германии стал для Роналду шестым в карьере — это мировой рекорд. На этом Евро Криштиану пока не отметился голевыми действиями.