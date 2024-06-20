«Представьте, если бы в сборной были только белые игроки». Немецкие политики возмущены постом коллеги

Расистский скандал вокруг сборной Германии.

Немецкий политик и член экологической «зеленой» партии Катрин Геринг-Эккардт скандально отреагировала на победу сборной Германии во втором туре группового этапа чемпионата Европы. Немцы обыграли Венгрию (2:0) и первыми на турнире обеспечили себе участие в плей-офф. Но в стране многих заботит этническое происхождение футболистов бундестим.

Геринг-Эккардт поделилась странной записью в соцсетях, которая быстро собрала негативную реакцию. «Эта команда действительно исключительная. Представьте себе, если бы в ней выступали только белые игроки», — написала политик.

Негативный фидбек быстро стал приходить от коллег Геринг-Эккардт по политической арене и даже от обычных немцев, которых возмутила явная расистская риторика женщины. «Вы оцениваете людей по их физическим характеристикам? Согласно вашему же определению расизма, это должно быть расизмом», — написал член профсоюза полиции и политик партии Христианско-демократического союза Германии Мануэль Остерманн.

«Следует судить не по цвету кожи, а исключительно по футбольным выступлениям немецких игроков», — отреагировал еще один политик Христианско-демократического союза Германии Маттиас Хауэр.

Футболисты сборной Германии на тренировке. Фото Global Look Press

«Тот, кто комментирует сборную Германии, говоря о цвете ее кожи, замешан в расизме. Независимо от мотивации, с которой они это делают», — поделился в соцсетях психолог и борец с расовой дискриминацией Ахмад Мансур.

После появления серьезного ажиотажа в соцсетях Геринг-Эккардт удалила запись и извинилась за неосторожные слова. При этом она сказала, что таким образом хотела обратить внимание на расовую проблему. Ведь во время чемпионата Европы 21 процент опрошенных западногерманской радиостанцией WDR высказались, что сильнее бы гордились командой, если бы в ней выступало больше белых игроков.

«Я удалила свой пост. Прошу прощения за то, как я это выразила, — меня подтолкнуло то, что 21 процент немцев думают, что было бы лучше, если бы в сборной выступало больше белых. Я горжусь этой командой и надеюсь, что мы сможем убедить и этот 21 процент», — позже написала женщина.

На скандальный опрос радиостанции гневно отреагировал даже главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн. «Надеюсь, мне никогда больше не придется читать о таком дерьмовом опросе», — ответил Нагельсманн.