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Сегодня, 15:10

Даса обратился с просьбой к Личке отпустить его заранее в расположение сборной Израиля

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Защитник московского «Динамо» и капитан сборной Израиля Эли Даса провел в конце недели беседы с израильскими легионерами, выступающими в зарубежных клубах. Цель беседы — напомнить игрокам израильской сборной обратиться к руководству своих клубов с просьбой отпустить их заранее в расположение национальной команды, которой предстоит в ноябре четыре отборочных матча Евро-2024 в течение девяти дней.

Основной проблемой является игра в Приштине против Косово, назначенная на 12 ноября — дату, не являющуюся официальной для УЕФА и не обязывающую клубы отпускать легионеров в сборную. Уже сейчас известно, что сборная Израиля не сможет принять домашние игры против Швейцарии (15 ноября) и Румынии (18 ноября) и будет вынуждена играть и проводить предматчевые сборы в Европе. На данный момент, основными кандидатами на проведение домашних игр сборной являются Германия и Польша.

До середины недели израильская федерация футбола должна проинформировать УЕФА о своем выборе. Пока неясно, где сыграют домашние матчи клубы — «Маккаби» Хайфа (Лига Европы) и «Маккаби» Тель-Авив (Лига конференций). Сам Даса уже беседовал с главным тренером «Динамо» Марцелем Личкой о необходимости освободиться раньше и приехать в расположение сборной и получил принципиальное согласие. Пока неясно, сколько легионеров вызовет на матч Федерация футбола Косово. Подавляющее большинство игроков сборной Косово выступают в европейских чемпионатах.

Эли Швидлер

Эли Даса
Сборная Израиля по футболу
ФК Динамо (Москва)
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