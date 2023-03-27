Защитник Казахстана Скворцов поделился эмоциями от победы над Данией

Защитник «Химок» Лев Скворцов рассказал о дебюте за сборную Казахстана в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024 против Дании (3:2). Казахстанская команда отыгралась со счета 0:2.

«Эмоции невозможно описать словами. Свою игру не знаю, как оценить, — тренеру будет виднее на этот счет. Но я старался по максимуму помочь команде. Знал заранее, что дебютирую в этой игре — Магомед Адиев сказал об этом перед началом матча. Сборная Дании — очень серьезный и сильный соперник. Это был шикарный вечер! Спасибо большое болельщикам, которые гнали нас вперед, — эта победа была достигнута благодаря им. Насчет сроков дебюта в РПЛ не знаю — опять же, как решит тренер», — приводит слова Скворцова Legalbet.

26 марта Казахстан обыграл дома датчан в матче второго тура группы Н квалификации чемпионата Европы-2024. 23-летний Скворцов дебютировал на 34 минуте, заменив травмированного Михаила Габышева.