Беллингем — о матчах отбора на Евро-2024: «Две победы из двух возможных — это все, что от нас требовалось»

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем высказался о матчах квалификации на Евро-2024.

В первой встрече англичане переиграли Италию со счетом 2:1, во втором матче — украинцев (2:0).

«Две победы из двух возможных — это все, что от нас требовалось на старте турнира. По-настоящему успешный результат в Италии мы смогли закрепить в матче с Украиной — всегда приятно, когда это удается. Глядя на таблицу группы, нас не должна покидать мысль о том, что мы хотим побеждать в каждой игре. Такой настрой должен сформироваться у нас в сборной Англии благодаря достижениям на нескольких последних турнирах. Устанавливаешь для себя планку с уровнем требований и ожиданий и каждый раз должен держать ее в уме, когда выходишь на поле», — приводит слова Беллингема официальный сайт УЕФА.

Сборная Англии возглавляет группу C отборочного турнира Евро-2024 с 6 очками в 2 матчах. Украина идет на последней строчке, игра с англичанами стала для нее первой в отборе на чемпионат Европы.