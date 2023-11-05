Защитник «Динамо» Даса вызван в сборную Израиля на матчи отбора Евро-2024

Капитан сборной Израиля и защитник «Динамо» Эли Даса вызван в расположение национальной команды, в преддверии решающих отборочных матчей отборочного турнира Евро-2024.

Сборной Израиля за 10 дней предстоит сыграть 4 матча — 12 ноября с Косово в Приштине, 15 и 18 ноября — 2 «домашних» матча в Будапеште, против Швейцарии и Румынии, и 21 ноября — в Андорре.

В сборную также вызван впервые в отборочной кампании и ее лучший бомбардир во все времена — Эран Захави, отсутствовавший с начала отбора Евро-2024 из-за конфликта с тренерским штабом.

(Эли Швидлер)