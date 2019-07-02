Юлия Гладкова: "Стартовые неудачи остались позади"

Форвард сборной России Юлия Гладкова в интервью "Известиям" рассказала, как команде удалось обыграть Белоруссию. Также она поделилась ожиданиями от игры с Италией.

– За счет чего удалось крупно обыграть Белоруссию в последнем туре группового этапа?

– У них сильная команда, которая провела два хороших матча в группе. Но мы их изучили, поняли, что они используют короткую ротацию – шесть-семь человек. Игра у них достаточно медленная. Поэтому мы старались убежать в быстрый отрыв, отдавались на максимум в каждом эпизоде и старались быть очень сконцентрированными в защите. В итоге у нас получилось выполнить все установки тренера и выиграть с нужной разницей. Главное, что мы идем дальше, стартовые неудачи остались позади.

– Следующий матч – с Италией за место в четвертьфинале. Чего ждете от этой игры?

– Мы победили итальянок на товарищеском турнире в Сарагосе, но это ни о чем не говорит. С тех пор у них обновился состав, да и вообще подготовительные игры и плей-офф чемпионата Европы – далеко не одно и то же. С Белоруссией мы наконец нашли свою игру – надеюсь, и дальше будем показывать баскетбол высокого уровня.

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