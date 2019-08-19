Полузащитник «Спартака» Гус Тил в интервью «СЭ» рассказал, знаком ли с Гусом Хиддинком, который возглавлял сборную России. Под его руководством национальная команда на чемпионате Европы-2008 завоевала бронзовые награды.

- C вашим знаменитым тезкой Хиддинком лично не знакомы? — вопрос Тилу от обозревателя «СЭ» Игоря Рабинера.

— Никогда не встречались. Знаю только то, что у нас — одно и то же имя. Это ведь в 2008-м сборная России обыграла Голландию на чемпионате Европы?

— Именно.

— Помню ту игру, смотрел ее. Это был один из моих первых больших турниров, который я смотрел. Мне было 10 лет, и я очень радовался, когда ван Нистелрой сравнял счет ближе к концу основного времени. А потом Аршавин сделал результат в овертайме (вздыхает). Я чуть не расплакался!

— Вас случайно не в честь Хиддинка назвали? Ведь в 1997-м, когда вы появились на свет, именно Гус был главным тренером сборной Голландии.

— Ни разу не спрашивал об этом родителей, но все-таки не думаю. Просто хорошее имя! Вообще, в моей семье никогда не было такого культа футбола, чтобы меня кто-то заставлял стать профессиональным игроком. Да, моему брату очень этого хотелось — но не более того. Не было такого, чтобы родители на меня не давили. Вся инициатива всегда исходила от меня самого. А они просто говорили: «Ты этого хочешь? Пробуй, старайся, мы поддержим!»

Полностью интервью Гуса Тила — здесь