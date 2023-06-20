Влаходимос: «Сборная Греции верит в выход на Евро-2024, это наша мечта»

Вратарь сборной Греции Одиссеас Влаходимос подвел итоги матча отборочного турнира Евро-2024 против Франции (0:1).

«Мы хорошо играли, особенно для матча на выезде. Мы не заработали очков, но мы показали те качества, которые помогут нам в предстоящих играх. Мы верим в выход на Евро-2024, это наша мечта: мы хотим сыграть в Германии. Мы это заслужили, наша команда играет в хороший футбол. На Евро ты играешь только с большими командами, так что будет приятно посмотреть, на каком уровне мы находимся», — приводит слова Влаходимоса официальный сайт УЕФА.

Фрация с 12 очками в четырех матчах занимает первое место в группе B, Греция с 6 очками в трех матчах — на второй строчке.