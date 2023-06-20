Дешам о победе над Грецией: «Сборной Франции было сложно, мы могли бы быть более эффективными»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подвел итоги матча отборочного турнира Евро-2024 против Греции (1:0).

«Это часть работы — победить Гибралтар. В этот раз нам было сложнее, мы могли бы быть более эффективными. В двух матчах мы забили четыре мяча и не пропустили. Игроки настроены позитивно, даже если мы могли забить больше. Быть с игроками — одно удовольствие, потому что они восприимчивы к подсказкам и у них есть потенциал. Я счастлив быть на своем посту. На полпути у нас 12 очков в четырех матчах», — приводит слова Дешама официальный сайт УЕФА.

Франция с 12 очками в четырех матчах занимает первое место в группе B, Греция с 6 очками в трех матчах — на второй строчке.