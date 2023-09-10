Уокер — о ничьей с Украиной: «Это одно очко на выезде, мы находимся на хорошей позиции в группе»

Защитник сборной Англии Кайл Уокер подвел итоги матча отборочного турнира Евро-2024 против Украины (1:1).

«Это одно очко на выезде, мы находимся на хорошей позиции в группе. Иногда бывают такие матчи. Мы хорошо владели мячом и должны были создать еще несколько моментов, но сборная Украины сыграла хорошо», — приводит слова Уокера Channel 4.

Англия с 13 очками занимает первое место в группе С, Украина — вторая (7 очков).