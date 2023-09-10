Ирландия — Нидерланды и Казахстан — Северная Ирландия: расписание и трансляция матчей отбора Евро 2024
Очередные игры отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года состоятся в воскресенье, 10 сентября.
«СЭ» знакомит вас с расписанием и списком трансляций матчей. Время начала — московское.
Матчи отборочного цикла Евро — 2024 в прямом эфире в сентябре покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч Премьер», «Матч Футбол 1», «Матч Футбол 2» и «Матч Футбол 3».
Расписание и трансляции матчей отбора Евро-2024 10 сентября 2023
Группа H
10 сентября. 16.00. Казахстан — Северная Ирландия
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч Премьер» (Россия) и Qazsport (Казахстан)
10 сентября. 19.00. Финляндия — Дания
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч ТВ»
10 сентября. 21.45. Сан-Марино — Словения
Группа Е
10 сентября. 19.00. Фарерские острова — Молдавия
10 сентября. 21.45. Албания — Польша
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч Премьер»
Группа G
10 сентября. 19.00. Черногория — Болгария
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч Премьер»
10 сентября. 21.45. Литва — Сербия
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч Футбол 2»
Группа В
10 сентября. 21.45. Греция — Гибралтар
10 сентября. 21.45. Ирландия — Нидерланды
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч ТВ»
Финальный турнир чемпионата Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.