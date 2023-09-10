Очередные игры отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года состоятся в воскресенье, 10 сентября.

«СЭ» знакомит вас с расписанием и списком трансляций матчей. Время начала — московское.

Матчи отборочного цикла Евро — 2024 в прямом эфире в сентябре покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч Премьер», «Матч Футбол 1», «Матч Футбол 2» и «Матч Футбол 3».

Расписание и трансляции матчей отбора Евро-2024 10 сентября 2023

Группа H

10 сентября. 16.00. Казахстан — Северная Ирландия

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч Премьер» (Россия) и Qazsport (Казахстан)

10 сентября. 19.00. Финляндия — Дания

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч ТВ»

10 сентября. 21.45. Сан-Марино — Словения

Онлайн-трансляция

Группа Е

10 сентября. 19.00. Фарерские острова — Молдавия

Онлайн-трансляция

10 сентября. 21.45. Албания — Польша

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч Премьер»

Группа G

10 сентября. 19.00. Черногория — Болгария

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч Премьер»

10 сентября. 21.45. Литва — Сербия

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч Футбол 2»

Группа В

10 сентября. 21.45. Греция — Гибралтар

Онлайн-трансляция

10 сентября. 21.45. Ирландия — Нидерланды

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч ТВ»

Финальный турнир чемпионата Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.