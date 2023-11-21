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Сборная Италии сыграла вничью с Украиной и вышла на Евро-2024

Сергей Разин
корреспондент
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Сборная Италии сыграла вничью с Украиной.
Фото Reuters

Сборная Италии в матче отборочного турнира Евро-2024 сыграла вничью с Украиной со счетом 0:0.

Матч проходил в Леверкузене. Украина нанесла пять ударов в створ, Италия — 2 удара.

По итогам отборочного турнира Италия с 14 очками заняла второе место в группе C и квалифицировалась на чемпионат Европы. Украина с 14 очками расположилась на третьей строчке и примет участие в плей-офф за выход на Евро-2024, где сыграет с Израилем. Первое место в группе заняла Англия (20 очков).

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа C
20 нояб, 22:45. BayArena (Леверкузен)
Украина
0:0
Италия

Сборная Италии по футболу
Сборная Украины по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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