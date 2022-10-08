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Чемпионат Европы

8 октября, 19:00

УЕФА отказался от расширения количества команд на чемпионате Европы до 32

Иван Шитик
Корреспондент
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Кубок чемпионов Европы.
Фото Reuters

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пока решил отказаться от идеи увеличить количество участников финальной стадии чемпионата Европы по футболу до 32 команд, сообщает Sky Sports.

Планировалось, что на Евро-2028 могут выступить 32 команды, но пока эта предложение было отклонено.

С 2016 года в финальной части чемпионата Европы принимают участие 24 команды, а не 16.

18-й розыгрыш чемпионата Европы пройдет летом 2028 года. Место проведения турнира будет определено на очередном конгрессе УЕФА в сентябре 2023 года.

УЕФА
Чемпионат Европы по футболу
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Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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