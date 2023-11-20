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Сегодня, 14:37

Тихонов надеется на победу сборной Казахстана в матче со Словенией

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Бывший игрок сборной России Андрей Тихонов поделился ожиданиями с «СЭ» от матча отборочного турнира Евро-2024 Словения — Казахстан.

«Хочется, чтобы Казахстан выиграл, потому что все зависит от них. Им нужна только победа, поэтому им нужно будет играть на нее», — сказал Тихонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Софьей Грецкой.

Встреча пройдет 20 ноября в Любляне. Словения пройдет отбор, если не проиграет Казахстану. Соответственно, Казахстан пройдет отбор, если в гостях победит Словению, ничья или поражение отправят его в плей-офф Лиги наций.

Чемпионы Европы из&nbsp;Италии могут не&nbsp;выйти напрямую на&nbsp;Евро-2024. Расклады отбора Евро 2024, что решается сегодня: финалы для Казахстана и Молдавии, матч Украина — Италия

Андрей Тихонов
Сборная Казахстана по футболу
Сборная Словении по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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