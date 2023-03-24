Булыкин объяснил, чем вызывает интерес квалификация чемпионата Европы-2024

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, чем привлекает его внимание стартовавшая квалификация чемпионата Европы-2024.

«Конечно, буду смотреть отборочные матчи Евро-2024. Интересно, кто в какой форме, кто с кем играет. Тем более, что участвуют все сильнейшие сборные Европы. Буду следить за всеми. Интерес вызывают и итальянцы, и англичане, и нидерландцы, и французы. За всеми будет любопытно наблюдать», — приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.

В отборочных матчах к чемпионату Европы-2024 сыграют 53 сборные. 24 из них выйдут в финальную часть, которая состоится с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.

Сборная России не принимает участия в квалификации Евро-2024 из-за отстранения от международных соревнований.