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Смородская — о Карасеве: «Он лучший российский арбитр. Тот же Брых хуже отсудил матч Португалии и Бельгии»

12:18
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» прокомментировала работу российского арбитра Сергея Карасева на матче 1/8 финала чемпионата Европы между Нидерландами и Чехией (0:2).

27&nbsp;июня. Будапешт. Нидерланды&nbsp;&mdash; Чехия&nbsp;&mdash; 0:2. Сергей Карасев.Не день Карасева. Российский арбитр перенервничал и лишил себя полуфинала

«Карасев отработал хорошо. Удаление справедливое, все решения по делу. Критика голландских болельщиков в адрес Сергея? Я с ними не согласна. Голландия плохо играла, плохо контролировала мяч. Почти не доставляла его низом. А вверху чехи все мячи снимали. Винить Карасева в поражении неправильно. Он наш лучший российский арбитр. Тот же немецкий арбитр Феликс Брых значительно хуже отсудил матч Португалии и Бельгии. Не удивлюсь, если Карасева назначат на следующие матчи Евро», — сказала Смородская «СЭ».

В четвертьфинале чешские футболисты сыграют с Данией, которая ранее разгромила Уэльс (4:0). Эта первая пара четвертьфиналистов, которая определилась на Евро-2020. Встреча пройдет 3 июля.

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