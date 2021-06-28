Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» прокомментировала работу российского арбитра Сергея Карасева на матче 1/8 финала чемпионата Европы между Нидерландами и Чехией (0:2).

«Карасев отработал хорошо. Удаление справедливое, все решения по делу. Критика голландских болельщиков в адрес Сергея? Я с ними не согласна. Голландия плохо играла, плохо контролировала мяч. Почти не доставляла его низом. А вверху чехи все мячи снимали. Винить Карасева в поражении неправильно. Он наш лучший российский арбитр. Тот же немецкий арбитр Феликс Брых значительно хуже отсудил матч Португалии и Бельгии. Не удивлюсь, если Карасева назначат на следующие матчи Евро», — сказала Смородская «СЭ».

В четвертьфинале чешские футболисты сыграют с Данией, которая ранее разгромила Уэльс (4:0). Эта первая пара четвертьфиналистов, которая определилась на Евро-2020. Встреча пройдет 3 июля.