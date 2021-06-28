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Куртуа: «Некоторые нидерландцы критиковали Бельгию. Хорошо, что они теперь дома»

12:15
Тибо Куртуа. Фото AFP
Тибо Куртуа. Фото AFP
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Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа прокомментировал результат матча 1/8 финала чемпионата Европы против Португалии (1:0).

«Когда вы ведете со счетом 1:0 в матче с такой командой, как сборная Португалии, вы знаете, что просто не будет. Мы хорошо защищались и доказали, что критика нашей обороны неоправданна. Я слышал, что некоторые нидерландцы критиковали нас. Хорошо, что они теперь дома», — цитирует Куртуа HLN.

В четвертьфинале бельгийцы сыграют с итальянцами, которые в дополнительное время победили Австрию (2:1). Встреча пройдет 2 июля в Мюнхене.

Дополнительная информация:

https://www.hln.be/rode-duivels/reacties-courtois-enkele-hollanders-hadden-kritiek-maar-wij-stoten-door-en-zij-liggen-eruit-vermaelen-heeft-veel-energie-gekost~a3b527e7/

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