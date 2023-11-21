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Казахстан проиграл Словении и выступит в стыковых матчах квалификации Евро-2024

Руслан Минаев
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Словения — Казахстан.
Фото AFP

Сборная Казахстана проиграла на выезде Словении в матче 10-го тура группы H — 1:2.

У гостей гол забил Рамазан Оразов. У хозяев отметились Беньямин Шешко и Беньямин Вербич.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа H
20 нояб, 22:45. Stozice Stadium (Любляна)
Словения
2:1
Казахстан

Финляндия в гостях победила Сан-Марино благодаря дублю Пюрю Сойри — 2:1. У хозяев отметился Филиппо Берарди.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа H
20 нояб, 22:45. Olimpico di Serravalle (Серравалле)
Сан-Марино
1:2
Финляндия

Северная Ирландия дома обыграла Данию — 2:0. У хозяев забивали Айзек Прайс и Дион Чарльз.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа H
20 нояб, 22:45. Windsor Park (Белфаст)
Северная Ирландия
2:0
Дания

В группе H Дания и Словения напрямую отобрались в финальную часть чемпионата Европы-2024.

Казахстан вышел в стыковые матчи и сыграет в первой встрече с Грецией.

Футбол
Сборная Дании по футболу
Сборная Казахстана по футболу
Сборная Сан-Марино по футболу
Сборная Северной Ирландии по футболу
Сборная Словении по футболу
Сборная Финляндии по футболу
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