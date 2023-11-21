Казахстан проиграл Словении и выступит в стыковых матчах квалификации Евро-2024

Сборная Казахстана проиграла на выезде Словении в матче 10-го тура группы H — 1:2.

У гостей гол забил Рамазан Оразов. У хозяев отметились Беньямин Шешко и Беньямин Вербич.

Финляндия в гостях победила Сан-Марино благодаря дублю Пюрю Сойри — 2:1. У хозяев отметился Филиппо Берарди.

Северная Ирландия дома обыграла Данию — 2:0. У хозяев забивали Айзек Прайс и Дион Чарльз.

В группе H Дания и Словения напрямую отобрались в финальную часть чемпионата Европы-2024.

Казахстан вышел в стыковые матчи и сыграет в первой встрече с Грецией.