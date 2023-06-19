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Чемпионат Европы

19 июня, 23:49

Турция обыграла Уэльс, а Ирландия оказалась сильнее Гибралтара

Виктория Кравченко
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Сборная Словении и Дания сыграли вничью в отборочном турнире чемпионата Европы-2024 — 1:1.

Словения и Дания набрали по семь очков и разделяют третью строчку группы H.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа H
19 июн, 21:45. Stozice Stadium (Любляна)
Словения
1:1
Дания

В параллельном матче турнира Ирландия обыграла Гибралтар со счетом 3:0. У Ирландии первая победа на турнире, первые три очка и третье место в группе В.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа B
19 июн, 21:45. Aviva Stadium (Дублин)
Ирландия
3:0
Гибралтар

Турция обыграла Уэльс со счетом 2:0 в отборочном турнире чемпионата Европы-2024.

Уэльс провел второй тайм в меньшинстве после удаления Джо Моррела на 41-й минуте. Турция лидирует в группе D отборочного этапа, Уэльс занимает третью строчку.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа D
19 июн, 21:45. 19 May Stadyumu (Анкара)
Турция
2:0
Уэльс

Сборная Гибралтара по футболу
Сборная Ирландии по футболу
Сборная Словении по футболу
Сборная Турции по футболу
Сборная Уэльса по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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