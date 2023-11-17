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Сегодня, 00:58

Словакия стала 11-й сборной-участницей чемпионата Европы-2024

Евгений Козинов
Корреспондент
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Игроки сборной Словакии празднуют победу.
Фото AFP

Сборная Словакии благодаря победе над Исландией (4:2) вышла в финальную стадию чемпионата Европы-2024. Словаки гарантировали себе второе место в группе J и стала 11-м участником Евро-2024.

Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня, поэтому сборная Германии сыграет на турнире, как страна-организатор.

Ранее путевки в финальную стадию чемпионата Европы-2024 заработали сборные Франции, Бельгии, Португалии, Испании, Шотландии, Турции, Австрии, Англи и Венгрии.

Футбол
Сборная Словакии по футболу
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