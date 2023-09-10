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Сегодня, 18:33

Семин считает, что Казахстан имеет большие шансы попасть на Евро-2024

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Футболисты сборной Казахстана.
Фото Reuters

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу сборной Казахстана над Северной Ирландией (1:0) в рамках отборочного турнира Евро-2024.

«Самое важное, что Адиев — тренер с хорошей перспективой. Он уже сегодня показывает высокий уровень руководства командой. Сегодня Казахстан имеет большие шансы отобраться на чемпионат Европы. Дай Бог, чтобы сборная их не упустила. Для казахского футбола это может быть большим успехом», — сказал Семин «СЭ».

Казахстан во&nbsp;второй раз обыграл Северную Ирландию в&nbsp;отборе Евро-2024. Казахстан на Евро-2024: все еще возможно. Адиев вновь обыграл Северную Ирландию, Алип вынес мяч с линии

Сборная Казахстана набрала 12 очков в шести встречах и поднялась на второе место в группе H. Северная Ирландия с 3 очками идет на предпоследней строчке в группе.

В следующем матче Казахстан в гостях сыграет с Данией. Игра пройдет 14 октября. Северная Ирландия в этот же день примет на своем поле Сан-Марино.

Сборная Казахстана по футболу
Юрий Семин
Чемпионат Европы по футболу
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