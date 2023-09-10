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Сегодня, 17:56

Сборная Казахстана обыграла Северную Ирландию в отборе Евро-2024

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Казахстан — Северная Ирландия.
Фото Reuters

Сборная Казахстана одержала победу над Северной Ирландией в матче 6-го тура отборочного турнира Евро-2024 — 1:0.

Единственный гол на 27-й минуте забил нападающий «Актобе» Максим Самородов.

Сборная Казахстана набрала 12 очков в шести встречах и поднялась на второе место в группе H. Северная Ирландия с 3 очками идет на предпоследней строчке в группе.

В следующем матче Казахстан в гостях сыграет с Данией. Игра пройдет 14 октября. Северная Ирландия в этот же день примет на своем поле Сан-Марино.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа H
10 сент, 16:00. Astana Arena (Астана)
Казахстан
1:0
Северная Ирландия

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/europe/2024/qualify/groups/
Футбол
Сборная Казахстана по футболу
Сборная Северной Ирландии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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