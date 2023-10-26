Сборная Израиля проведет домашние матчи отбора Евро-2024 в Венгрии

Сборная Израиля сыграет оба оставшихся домашних матча отбора Евро-2024 в Венгрии.

Федерация футбола Израиля при содействии венгерских коллег получила согласие правительства Венгрии и сообщила об этом УЕФА. Стадион, на котором состоятся матчи, будет выбран в ближайшие дни.

Ранее встречи были перенесены из-за конфликта Израиля с Палестиной.

Эли Швидлер

ФИФА назначила новые даты перенесенных матчей Израиля в отборочном турнире Евро-2024