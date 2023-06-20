Сборная Франции продлила беспроигрышную домашнюю серию в отборах на Евро до 11 матчей

Сборная Франции в матче отборочного турнира Евро-2024 на своем поле обыграла Грецию (1:0).

Таким образом, французы продлили беспроигрышную серию в отборах на Евро до 11 матчей: у них 9 побед и 2 ничьих. Последний раз Франция на своем поле уступила в 2010 году в отборочном турнире Евро-2012 сборной Белоруссии (0:1).

Франция с 12 очками в четырех матчах занимает первое место в группе B, забив 9 голов и ни разу не пропустив.