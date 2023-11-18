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18 ноября, 23:41

Сборная Франции к перерыву громит Гибралтар со счетом 7:0

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Франция — Гибралтар.
Фото Reuters

Сборная Франции на своем поле после первого тайма громит Гибралтар в матче отборочного турнира Евро-2024 — 7:0.

Гости играют в меньшинстве с 18-й минуты — красную карточку получил Этан Сантос. К тому моменту сборная Гибралтара уже уступала с разгромным счетом, дважды поразив собственные ворота. По одному автоголу оформили Сантос и Аймел Муэли. Еще один мяч забил Уоррен Заир-Эмери.

Оставшись в большинстве, команда Дидье Дешама забила еще 4 мяча — по голу на счету Килиана Мбаппе, Жонатана Клаусса, Юссуфа Фофана и Кингсли Комана.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа B
18 нояб, 22:45. Allianz Riviera (Ницца)
Франция
Гибралтар

Футбол
Сборная Гибралтара по футболу
Сборная Франции по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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