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Саутгейт во вторник назовет расширенный состав сборной Англии на Евро-2020

04:59
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Тренерский штаб сборной Англии во главе с Гаретом Саутгейтом назовет расширенный состав команды на чемпионат Европы-2020.

Изначально Саутгейт собирался назвать окончательный список из 26 игроков, однако с учетом количества игроков сборной, участвующих в финалах Лиги чемпионов и Лиги Европы, было решено опубликовать расширенный состав. Окончательная заявка сборной Англии будет опубликована 1 июня.

Англия на групповом этапе Евро-2020 встретится с Хорватией, Шотландией и Чехией.

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