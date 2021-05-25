Саутгейт во вторник назовет расширенный состав сборной Англии на Евро-2020

Тренерский штаб сборной Англии во главе с Гаретом Саутгейтом назовет расширенный состав команды на чемпионат Европы-2020.

Изначально Саутгейт собирался назвать окончательный список из 26 игроков, однако с учетом количества игроков сборной, участвующих в финалах Лиги чемпионов и Лиги Европы, было решено опубликовать расширенный состав. Окончательная заявка сборной Англии будет опубликована 1 июня.