Рябчук о непопадании Молдавии на Евро-2024: «У меня слезы на глазах. Не смогли осуществить мечту страны»

Защитник сборной Молдавии и «Спартака» Олег Рябчук прокомментировал «СЭ» поражение от Чехии (0:3) в матче отборочного турнира Евро-2024. Молдавская команда потеряла шансы на выход из группы.

«В концовке у меня были слезы на глазах. К сожалению, не смогли осуществить то, о чем мечтала вся страна. Хочу сказать, что горжусь всей командой. Все сделали максимум для того, чтобы добиться результата. Благодарю весь тренерский штаб, медицинский, всех тех, кто ежедневно смотрит на наши лица, независимо от результата. Надеюсь, что-то, что мы сделали за последние восемь матчей, поможет в нашем будущем», — сказал Рябчук «СЭ».

Рябчук также поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Иногда из-за наших болельщиков чешских фанатов было даже не слышно, это правда. Хочу сказать огромное спасибо всем, кто приехал, всем, кто верил в нас дома, всем, кто переносил этот стресс, смотря матчи», — добавил Рябчук.

В группе E Албания и Чехия (по 15 очков) напрямую вышли на Евро-2024. Польша (11) выступит в стыковых играх. Молдавская сборная набрала 10 очков.