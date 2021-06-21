Сегодня, 21 июня, состоится заключительный матч сборной России на групповом турнире чемпионата Европы по футболу-2020. Соперник — команда Дании, начало встречи — в 22.00 по московскому времени

Финальные расклады перед главным матчем сборной России можно прочитать здесь.

Турнирное положение группы B: Бельгия — 6 очков (гарантировала выход в плей-офф), Россия и Финляндия — по 3 очка, Дания — 0.

Команды ни разу не играли друг с другом в рамках Евро, лишь однажды проведя товарищескую встречу в 2012 году, которая завершилась победой России (2:0).

Матч Россия — Дания в прямом эфире на российском телевидении покажет Первый канал. Начало трансляции на сайте и ТВ — в 21.45 (мск). «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Евро-2020 Россия — Дания.