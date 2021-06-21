Сборная России показала раздевалку перед игрой с Данией: Кудряшов выйдет в старте?

Официальный Instagram сборной России опубликовал фотографии из раздевалки команды перед матчем группы B Евро-2020 против Дании. Белая олимпийка также лежит рядом с футболкой под фамилией защитника Федора Кудряшова.

Обычно игроки с белыми ветровками выходят в стартовом составе сборной России. Ранее по такому принципу с первых минут матч против финнов (1:0) начал вратарь Матвей Сафонов.

«В раздевалке всё готово к приезду наших парней», — подписаны фотографии.

34-летний Кудряшов пропустил две встречи Евро-2020 сборной из-за травмы. У игрока было повреждение икроножной мышцы.

Команда Станислава Черчесова с тремя очками располагается на второй строчке в турнирной таблице перед сегодняшней игрой. Дания — 0 баллов и четвертое место.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча Россия — Дания. Встреча начнется в 22.00 (мск).