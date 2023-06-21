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Сегодня, 04:10

Рангник о победе над Швецией: «Сборная Австрии могла решить исход игры раньше, но спасения вратаря были сумасшедшими»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник подвел итоги матча отборочного турнира Евро-2024 против Швеции (2:0).

«Теперь все в наших руках, это хорошо. Мы могли решить исход игры раньше, но спасения вратаря были сумасшедшими. Мы не растерялись и вознаградили себя. Мы показали, что у нас есть определенный менталитет», — приводит слова Рангника официальный сайт УЕФА.

После этого матча Австрия с 10 очками в четырех матчах занимает первое место в группе F, Швеция с 3 очками в трех играх — на третьей строчке.

Сборная Австрии по футболу
Сборная Швеции по футболу
Ральф Рангник
Чемпионат Европы по футболу
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